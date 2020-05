Steam Saldi Estivi 2020, data e durata della nuova stagione di sconti

La data di inizio dei Saldi Estivi 2020 di Steam è trapelata online. La nuova stagione di sconti del negozio di Valve inizierà il 25 giugno 2020 e andrà avanti due settimane, ovvero fino al 9 luglio 2020. Preparate i vostri portafogli.

I Saldi Estivi di Steam sono, solitamente, il primo grande appuntamento dell'anno del negozio online di Valve. È il momento nel quale si recuperano i giochi che non siamo riusciti a comprare durante la stagione invernale e quando si fanno le scorte per la stagione secca, ovvero l'estate.

Per questo motivo è interessante sapere quando arriverà la prossima ondata di promozioni. Al momento c'è GreeManGaming che festeggia i 10 anni di attività, ma nel caso in cui non troviate nulla di interessante, basterà aspettare ancora poco più di un mese: il 25 giugno non è lontano.

Ad aver fatto la scoperta è stato Pavel Djundik il curatore di Steam Database. Non appena gli sviluppatori hanno ricevuto la notifica delle nuove date dei saldi, Djundik le ha scoperte scandagliando il database del negozio e le ha condivise online. Ovviamente Valve non ha né confermato né smentito le date, ma la fonte è solitamente affidabile. Le date, tra le altre cose, sono le stesse dello scorso anno.

Avete in programma di comprare qualcosa?