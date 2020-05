Mafia, l'account Twitter ha cinguettato anche oggi: l'annuncio è sempre più imminente?

L'account Twitter della serie Mafia ha cinguettato anche oggi dopo anni di silenzio. A questo punto l'annuncio di un nuovo gioco o di una remastered di uno dei primi capitoli sembra sempre più imminente.

Due indizi non fanno una prova, ma in questo caso poco ci manca. Dopo anni di silenzio, infatti, l'account Twitter della serie Mafia è tornato a funzionare. Se la parola del messaggio di ieri era 'Famiglia', quella di oggi è 'Potere'. Due parole che nell'immaginario hollywoodiano sono legate indissolubilmente a questa spietata organizzazione criminale.

A questo punto, però, vogliamo sapere quello che bolle in pentola in casa 2K Games. Che un annuncio di qualche tipo sia dietro l'angolo lo diamo per scontato, adesso non ci rimane che scoprire cosa sarà: un capitolo inedito o una remastered di uno dei primi episodi? O un qualcosa di molto meno succoso?

Voi su cosa scommettete?