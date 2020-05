Civilization VI - New Frontier Pass: 8 civiltà, 9 leader in arrivo su PC e console

Il Sid Meier's Civilization VI - New Frontier Pass costerà 39,99 euro . Ecco i contenuti dei primi due DLC:

2K Games e Firaxis hanno annunciato il Civilization VI - New Frontier Pass , un'inedita collezione di DLC che porterà 8 civiltà, 9 leader, 6 nuove modalità di gioco e molto altro ancora nel celebre strategico. A partire dal 21 maggio 2020 questi contenuti saranno distribuiti all'interno di una serie di DLC che arriveranno con cadenza bimestrale su PC e console .

Gli altri pacchetti sono già stati annunciati, ma non nel dettaglio. Come bonus due leader preesistenti, ovvero Teddy Roosevelt e Catherine De Medici, sono stati modificati con nuovi tratti e bonus. Questi due leader saranno aggiunti al gioco in contemporanea col secondo pass di espansione.

Assieme a questi nuovi pacchetti di espansione Firaxis promette di pubblicare nuove patch di bilanciamento del gameplay e nuovi contenuti in maniera gratuita per tutti.

Cosa ve ne pare?