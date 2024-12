Civilization VI: NETFLIX è disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati al servizio

Se non lo aveste capito, nel caso in cui abbiate un abbonamento a Netflix , potete scaricarlo da subito, senza costi aggiuntivi. Insomma, è compreso nell'offerta, come tutti gli altri giochi pubblicati dalla piattaforma.

Dove scaricarlo

Civilization VI: NETFLIX è uno strategico 4x (explore, expand, exploit, exterminate) molto complesso in cui il giocatore deve guidare una civiltà dai suoi albori fino alla conquista dello spazio. Come tradizione della serie, offre una libertà di approccio assoluta alla partita, sin dalla scelta del leader che guiderà la nostra impresa.

Una schermata di gioco

Durante il gioco si potrà quindi decidere se puntare più sull'aspetto militare, se dare maggior peso alla diplomazia, se irradiare il mondo con la nostra cultura e via discorrendo. L'importante sarà di non farsi schiacciare e, in qualche modo, di espanderci sempre di più.

Quali sono le caratteristiche esclusive della versione Netflix? Come già detto, è l'unica edizione mobile in cui non bisogna pagare per rimuovere le pubblicità e arrivare alla fine del gioco. Inoltre, include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati per il gioco, incluse le due espansioni: Rise and Fall e Gathering Storm.