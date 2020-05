PlayStation Now, maggio 2020

PlayStation Now aggiorna il proprio catalogo a maggio 2020 con l'arrivo di tre nuovi giochi PS4: Rainbow Six: Siege, The Evil Within 2 e Get Even.

PlayStation Now si aggiorna a maggio 2020 con tre nuovi giochi PS4. Il primo è Rainbow Six: Siege, il multiplayer competitivo prodotto da Ubisoft, partito in sordina ma divenuto nel corso del tempo un vero e proprio punto di riferimento per gli eventi eSport. Trovano inoltre posto nell'update del servizio di game streaming anche The Evil Within e Get Even, rispettivamente il secondo episodio della serie survival horror sviluppata da Tango Gameworks, il team fondato da Shinji Mikami, e l'affascinante thriller psicologico firmato The Farm 51.

Rainbow Six: Siege Disponibile su PS Now a tempo limitato, fino al 2 novembre 2020, Rainbow Six: Siege si pone come l'esempio perfetto di un prodotto che inizialmente non fa breccia, ma grazie al continuo supporto, ai feedback della community e al rilascio di nuovi contenuti riesce a conquistare tutti, tanto da poter contare ad oggi su oltre 55 milioni di giocatori. La formula alla base di questa esperienza prevalentemente competitiva sta nello scontro fra due squadre di agenti specializzati, che a seconda delle modalità si ritrovano ad attaccare o a difendere la posizione all'interno di un edificio. Le procedure che caratterizzano i match ricalcano quelle dei veri gruppi antiterrorismo, includendo non solo l'equipaggiamento tradizionale ma anche tutta una serie di gadget elettronici e droni utili a individuare la posizione del nemico. Viene da sé che il gameplay di Rainbow Six: Siege ruota attorno alla prontezza e alla precisione, ma anche alle decisioni strategiche che verremo chiamati di volta in volta a prendere, al fine di portare a termine le operazioni nella maniera più pulita possibile. A supportare questo impianto troviamo un alto grado di distruttibilità ambientale e un arsenale ricco e variegato, caratterizzato da armi dotate di un feedback eccellente.

The Evil Within 2 Dopo il successo del primo episodio, la serie survival horror diretta da Shinji Mikami torna con The Evil Within 2, i cui eventi si svolgono un anno dopo rispetto alla storia del gioco originale, mettendoci nuovamente nei panni del detective Sebastian Castellanos. La sua missione? Provare a salvare la figlia Lily, intrappolata nello STEM. Lo scenario che si presenta davanti agli occhi del protagonista è quanto mai inquietante: un luogo oscuro e misterioso, con potenziali minacce dietro ogni angolo e boss terrificanti, che arrivano all'improvviso e che dovremo affrontare ricorrendo a tutte le armi in nostro possesso. È dunque una fortuna che gli strumenti che compongono l'equipaggiamento di Sebastian possano essere potenziati, ricorrendo all'impiego dei punti esperienza che si ottengono completando anche le missioni secondarie. Il risultato finale è un'esperienza horror meno spaventosa rispetto ai grandi classici del genere, che non introduce chissà quali novità rispetto al primo capitolo ma può contare su di un'ambientazione molto più aperta, ottimi boss e un'atmosfera malata, in grado di tenere sempre alta la tensione.