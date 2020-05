FIFA 20, Team Exeed e sette giocatrici della Serie A debuttano nel Lady Esports

Team Exeed e sette giocatrici della Serie A debuttano nel Lady Esports, il primo evento dedicato a calcio femminile e videogiochi che si giocherà nella modalità Pro Club di FIFA 20. Questa bella iniziativa partirà il 13 maggio alle 21:30 in diretta su Twitch.

Non solo la Serie A maschile, ma anche quella femminile sta per debuttare nel mondo degli esport. Se Pol Lirola e altri campioni debutteranno nel Stay2Score, il primo torneo esport tra Leghe europee di calcio, le ragazze della Serie A femminile, in collaborazione con Team Exeed, stanno per scendere in campo con l'iniziativa Lady Esports.

In altre parole sette calciatrici e tre membri degli Exeed formeranno una squadra Pro Club di FIFA 20 e si getteranno nella mischia. Il primo appuntamento è prossimo 13 maggio alle 21:30 su Twitch. Claudia Ferrato, Maria Luisa Filangeri e Nicole Lauria dell'US Sassuolo, Benedetta Glionna e Valeria Pirone dell'Hellas Verona Women, Serena Ceci della Florentia San Gimignano e Giorgia De Vecchis dell'Empoli Ladies sono le calciatrici che "scenderanno in campo" su FIFA, affiancate dai player professionisti Dagnolf96, Hollywood e Ribera del team Exeed. Una squadra virtuale che sfiderà un'altra selezione composta da diversi membri della community di FIFA. E oltre alle partite, l'evento vedrà anche momenti di confronto e interazione con gli appassionati e gli spettatori.

"Lady Esports" è un progetto fortemente voluto da L Football, l'unico web magazine italiano interamente dedicato al calcio femminile, ed Exeed, il primo team professionistico di Esports nato in Italia. "L'idea è nata da una chiacchierata con Federico Brambilla", spiega Tiziana Pikler, direttrice di L Football, "il suo team sta mettendo in essere tutta una serie di attività coinvolgendo anche diversi calciatori. E allora ci siamo detti: perché no? Il mondo degli eSports e quello del calcio femminile hanno un target di appassionati sovrapponibile per fasce di età, tante calciatrici si dilettano anche alla PlayStation. Noi le abbiamo semplicemente invitate a mettersi in gioco. Un ringraziamento particolare va alle società che hanno sposato, con grande entusiasmo, l'iniziativa".

Che dire, un'iniziativa lodevole, che speriamo venga accolta in maniera positiva dai videogiocatori e dalle videogiocatrici.