Mafia 2 per PS4, Xbox One e Stadia classificato in Brasile, è questo l'annuncio in arrivo?

Mafia 2 per PS4, Xbox One e Google Stadia è stato classificato in questi giorni sulla rating board brasiliana, cosa che sembra confermare le voci sul possibile ritorno di un capitolo classico in forma rimasterizzata sulle piattaforme attuali.

Non ci sono informazioni a corredo, ma il fatto che Mafia 2 sia identificato come prodotto anche per PS4, Xbox One e Google Stadia sembra una conferma abbastanza chiara del ritorno del gioco sul mercato, resta da capire se si tratti eventualmente di un remaster, un remake o un qualche tipo di riedizione.

D'altra parte, una simile classificazione era emersa tempo fa anche a Taiwan e in Corea e il tutto sembra combaciare con i recenti e vaghi messaggi inviati dall'account ufficiale della serie su Twitter. Di un possibile annuncio alla Summer Game Fest abbiamo infatti parlato nei giorni scorsi con l'improvvisa rianimazione dell'account Twitter di Mafia, il quale ha cinguettato anche oggi, confermando che qualcosa bolle in pentola.

In molti sperano ancora nella possibilità di un Mafia 4, anche se questa nuova classificazione della rating board brasiliana fa decisamente propendere per la riedizione di Mafia 2, forse anche in una forma di collezione, anche se non ci sono tracce degli altri capitoli al momento.

Potrebbe anche trattarsi dell'annuncio previsto per domani, 12 maggio, all'interno della Summer Game Fest organizzata da Geoff Keighley, che in effetti prevede per la giornata in questione un annuncio a sorpresa di un gioco in arrivo. Non resta dunque che attendere probabilmente qualche ora per saperne di più, ma l'ipotesi di una riedizione di Mafia 2 si fa sempre più concreta.