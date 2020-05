What the Golf?, la recensione su Nintendo Switch

La nostra recensione di What the Golf? su Nintendo Switch comincia con la speranza che abbiate già avuto modo di provare il titolo di Triband su Apple Arcade o PC (tramite Epic Games Store). Anche perché finora avreste potuto provarlo soltanto lì: è solo nei prossimi giorni che debutterà ufficialmente anche Nintendo Switch. Ma se questa possibilità vi è stata reclusa, forse è anche meglio in fondo: sulla console ibrida della Casa di Kyoto, infatti, sbarca pazzo come non mai, e con l'aggiunta della modalità multigiocatore locale - vera e propria novità. Vediamo quindi perché potreste apprezzare particolarmente questo gioco basato sul golf, e pensato proprio per chi odia il golf.

La conversione su Nintendo Switch

Un gioco di golf per chi odia il golf? Ma non è un controsenso? No, che non lo è. La produzione di Triband è stata pensata come vera e propria follia in forma di videogioco, un'esperienza da vivere solo tenendo parzialmente come punto di riferimento lo sport di partenza. In realtà consiste in una serie di minigiochi e puzzle irriverenti e originali, divertentissimi e adatti a tutte le età.

Abbiamo avuto modo di provare What the Golf? su Nintendo Switch, nella sua prima conversione ufficiale su console. Non che si tratti di chissà qualche gioco complesso o dal comparto grafico notevolissimo: ma spesso anche i porting di produzioni minute possono andare storti. Dipende da come si lavora alla conversione. Quella di Triband è riuscita perfettamente, e dunque vi ritroverete tra le mani (giocando in modalità portatile) lo stesso gioco colorato dello scorso autunno, senza alcun tentennamento, velocissimo nei caricamenti, nel passare da una modalità di gioco all'altra, nel caricare i vari livelli. Stabile anche il framerate a 30FPS, che non ha mai dato segni di cedimento neppure in quei livelli (pochi) in cui gli oggetti a schermo sono tantissimi o potenzialmente esplosivi.

Apprezzabile il tentativo di sfruttare le potenzialità di Nintendo Switch, ma è riuscito solo fino ad un certo punto. L'HD Rumble, ad esempio, è stato adeguatamente implementato per restituire il feedback tattile più fedele possibile, ma il giroscopio lascia un po' il tempo che trova; nessun motion control, infine, per lanciare le palline. Quest'ultimo caso va considerato a parte perché, come forse saprete, le palline non sono l'unico strumento di gioco di What the Golf? Anzi, il più delle volte si lancia in buca tutto il resto: sassi, mazze, macchine, sedie da gaming, scrivanie, e il giocatore compreso.