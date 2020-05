Tales From Off-Peak City Vol. 1, la recensione

Non è semplice iniziare la recensione di Tales From Off-Peak City Vol. 1 . Non lo è perché si è subito esposti a molteplici rischi. Da una parte lo si può banalizzare, riducendolo senza pietà alla sua natura meccanica di semplice avventura grafica dall'ambientazione surreale, dall'altro si deve fare attenzione a non mitizzare la fruizione passivo creativa che presuppone, trasformando il tutto in esercizio di stile senza sbocchi.

Tales From Off-Peak City Vol. 1 è molto facile da descrivere in termini di meccaniche di gioco . Sostanzialmente il giocatore si limita ad andare alla ricerca di oggetti da usare per risolvere i puzzle e di ingredienti per la pizza. Sì, perché una volta che saremo stati assunti dovremo anche lavorare, cucinando pizze e consegnandole ai clienti che ne hanno fatto richiesta. Volendo è possibile acquistare una vecchia macchina fotografica , che viene simulata anche nelle funzioni. Quindi niente esposimetro elettronico, niente anteprima dell'immagine e niente impostazioni automatiche.

Ambientazione

Ciò di cui ci si accorge sin dai primi passi mossi per July Avenue e Yam Street, le due strade che formano l'intero mondo di gioco, è che i veri protagonisti non siamo noi, ma il luogo in cui ci troviamo. La città di Tales From Off-Peak City Vol. 1 sembra uscita da un quadro d'avanguardia, tanto è distante e allo stesso tempo presente in questo sperduto e decadente angolo di strada. Esplorando ci si accorge presto che non c'è niente di realistico, tra palazzi occupati da gatti che muovono le code alle finestre a tempo di musica, edifici tristi che non vedono l'ora di mangiare della pizza, vetrine di negozi pieni d'acqua in cui degli squali nuotano tra i manichini, un albergo ricavato in un parcheggio e il vagone di un treno che dondola in equilibrio precario sotto a un ponte che ci divide dalla città vera e propria.

Eppure, nonostante non ci sia un singolo elemento realistico, Off-Peak risulta essere una delle città più convincenti tra quelle che abbiamo visitato nei videogiochi negli ultimi anni, tante sono le immagini e i richiami a quella che è una visione più ampia e culturale dello spazio urbano.

Non esiste, ma allo stesso tempo è universale nella sua deformità espressiva e nel suo continuo richiamare ad altro. Non è qualcosa che conosci, ma che riconosci, anche se non sai bene perché. Il pezzo di una canzone che hai sentito alla radio. Il fotogramma di un film di cui non ricordi il titolo. Oppure una descrizione apparentemente senza senso di un libro di cui non rammenti la trama, ma di cui conservi immagini nitidissime. A dirla tutta Off-Peak ha un che di perturbante nella sua monumentalità surreale, sospesa com'è tra il Lynch di Strade Perdute e il Borges dei racconti dell'Aleph. È musica e rumore, come la colonna sonora che ci accompagna per l'intera avventura, e i personaggi che la abitano finiscono per apparire come parte dello strano angolo di mondo virtuale in cui si passano poco meno di due ore, prima di uscirne fuori con più domande che risposte.