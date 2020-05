Assassin's Creed Discovery Tour, gratis la modalità per esplorare l'Egitto e la Grecia

Assassin's Creed Discovery Tour è gratis per pochi giorni. Da oggi fino al 21 maggio 2020 Ubisoft ha messo a disposizione di tutti gli utenti PC la sua spettacolare modalità per esplorare e scoprire tante nuove informazioni sull'Egitto tolemaico e la Grecia classica.

I Discovery Tour sono due espansioni di Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey grazie alle quali poter esplorare liberamente la mappa alla scoperta di usi, costumi e curiosità sulle epoche storiche utilizzate come sfondo per le avventure di Assassini e Templari. Chissà se anche il prossimo Assassin's Creed Valhalla avrà qualcosa del genere, magari che sfrutterà le capacità next-gen di PS5 4 Xbox Series X.

Discovery Tour by Assassin's Creed: Antico Egitto consente di esplorare liberamente lo stupendo mondo dell'Egitto tolemaico e di scoprire di più sulla vita, le abitudini e le usanze di questo regno. Oppure ci si potrà affidare agli egittologi per farsi guidare in uno dei 75 tour storici che hanno organizzato all'interno dell'esperienza. Potrete scaricare gratuitamente Discovery Tour by Assassin's Creed: Antico Egitto a questo indirizzo.

Discovery Tour: Ancient Greece consente di viaggiare lungo 29 regioni della Grecia classica, scoprire centinaia di stazioni con visite dedicate a 5 temi diversi (filosofia, città famose, vita quotidiana, guerra e mitologia) e approfondire la conoscenza della storia dell'antica Grecia. Discovery Tour: Ancient Greece è disponibile a questo indirizzo.

I Discovery Tour non sono gli unici giochi gratis per pochi giorni: l'Epic Games Store regala GTA 5, correte a scaricarlo.