Assassin's Creed Valhalla: un viaggio nell'Inghilterra di Alfredo il Grande

Assassin's Creed Valhalla è il prossimo capitolo ufficiale della storica saga targata Ubisoft che dall'Antica Grecia ci fa compiere un balzo in avanti fino al IX secolo d.C. - durante il periodo delle invasioni vichinghe in Inghilterra. Dovendo prendere le parti di Eivor, alla guida del proprio popolo in cerca di un nuovo territorio dove riuscire a stabilirsi, abbiamo approfondito la figura dei vichinghi ed esplorato la mitologia norrena (che pare avere un possibile ruolo prominente nel gioco soprattutto dopo il tema attorno a cui ruoterà il primo DLC). Questa volta ci concentreremo sull'altro lato della barricata, sul "nemico" (che alla fine è tutta una questione di punti di vista) rappresentato dagli inglesi, nello specifico dal personaggio di Alfredo il Grande. Andiamo però con calma: cosa attende Eivor e il suo popolo giunti sulle coste inglesi?

Una terra divisa Al tempo in cui si ambientano le vicende di Assassin's Creed Valhalla, l'Inghilterra era una società multietnica: era dominata dagli anglosassoni ma si potevano trovare anche i britanni, i discendenti dell'Antica Roma, e molti altri. Era una terra ricca, senza dubbio, ma divisa, soprattutto quando entrava in gioco la rivalità tra i regni anglosassoni. Uno scenario che poteva fare gola a molti e del quale i vichinghi hanno approfittato. Gli storici politici sembrano tuttavia concordare sul fatto che il IX secolo sia stato un periodo cruciale per un futuro regno inglese unitario, proprio come conseguenza delle invasioni da parte degli Uomini del Nord. Nell'800 esistevano quattro grossi regni anglosassoni - Northumbria, Mercia, Anglia Orientale, Wessex - ma verso la fine del secolo furono spazzati via finché non ne restò uno solo, il Wessex. Come avrete intuito, ciò non fu dovuto a una qualche supremazia nei confronti dei regni rivali (la sovranità conquistata da Egberto nell'829 fu di brevissima durata, un solo anno) bensì a causa della distruzione portata dagli invasori e la parziale sostituzione dei regni con nuovi stati vichinghi.

La resistenza del Wessex È difficile capire fino in fondo le ragioni per cui tutti i regni a eccezione del Wessex abbiano ceduto alla conquista danese, perché a riguardo ci è stato tramandato poco o nulla. La maggior parte dei re sono nomi, sopravvissuti fino a noi grazie alle loro raffigurazioni sulle monete, e un po' della nostra ignoranza viene colmata dalle cronache della raccapricciante esecuzione dell'ultimo sovrano dell'Anglia Orientale, Edmund: sconfitto e catturato da Ivarr, figlio di Ragnar, subì la tortura conosciuta come "rista blóðörn", aquila di sangue, che consisteva nel distaccare il costato dalla spina dorsale, così che i polmoni fuoriuscissero fino a simulare le ali dell'aquila. La stessa sorte toccata al sovrano di Northumbria, Ella, ed entrambe raccontate nella Saga di Ragnarr. Non c'è tuttavia certezza che questi fatti siano accaduti: Roberta Frank ad esempio, autrice di "Viking atrocity and Skaldic verse: The Rite of the Blood-Eagle" la ritiene un'erronea interpretazione della poesia scaldica, che citerebbe l'aquila giusto come metafora. Ivarr sarebbe il rapace che cala sulla schiena di Ella, la sua preda, dilaniandola. Gli autori del XII e XIII secolo avrebbero distorto il significato originale per enfatizzare la brutalità del loro passato pagano. Tornando alla situazione economica e politica dei quattro regni, qualcosa di più ci è arrivato in merito alle ricchezze di Northumbria e Mercia ma, ancora una volta, non abbiamo idea delle relazioni famigliari, né delle politiche e i governi dei singoli re. In quest'ottica è impossibile capire il perché abbiano fallito e fare un confronto con la sopravvivenza del Wessex.

Non si chiamano Secoli Bui, del resto, per nulla: le cronache emerse con il tempo risultano contraddittorie o molto spesso volte a valorizzare le vittorie e dissimulare le sconfitte. Non è neppure chiara la potenza militare vichinga in tal senso, con scritti che raccontano impossibili battaglie tra circa 40mila invasori e soli duecento soldati (Abbone il Curvo, Assedio di Parigi nell'885-86). Maggior credito può darsi alla "Cronaca anglosassone", che è molto più reticente nell'offrire numeri precisi e spesso si limita ad accennare a grandi eserciti. Anche nel merito delle perdite nemiche, si tende a restare sul vago con giusto alcune eccezioni come la battaglia di Ashdown, una di ben nove combattute nell'871 in cui si dice che furono uccisi molte migliaia di danesi, presumibilmente nel tentativo di accentuare il principale trionfo del Wessex in un anno conclusosi male con la sconfitta a Wilton, che spinse re Alfredo a ritirarsi per diversi anni e pagare una tangente (Danegeld) affinché i danesi spostassero le loro mire altrove. In questo periodo di incertezze storiche, ci sono ben pochi dubbi sul fatto che Alfredo il Grande abbia impedito la resa totale dell'Inghilterra - oltre ad aver promosso istruzione e alfabetizzazione.