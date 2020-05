Star Wars: Mark Hamill e Lucasfilm sperano che la Forza sia con i medici in prima linea

Mark "Luke Skywalker" Hamill e Lucasfilm hanno inviato un video messaggio di sostegno ai medici e agli infermieri impegnati in prima linea contro la pandemia di COVID-19, aupiscando che la Forza sia con loro in questi tempi bui. Il messaggio, che trovate in testa alla notizia, è rivolto in particolare al fandom, visto che è dedicato ai cosplayer della saga che sono anche medici e infermieri.

Hamill: "Ci troviamo ad affrontare delle nuove sfide di proporzioni inimmaginabili. Voglio dirvi che la compassionevole, coraggiosa e altruista comunità di Star Wars mi sta ispirando moltissimo. Molti di voi si sono fatti avanti per aiutare, specialmente quelli in prima linea che affrontano ogni giorno sempre nuovi rischi."

Nel messaggio Hamill parla dei mega fan di Star Wars che hanno messo da parte la spada laser per aiutare durante la pandemia, tra i quali alcuni medici cinesi. I casi raccontati sono diversi e tutti toccanti. Guardandolo, se siete dei veri fan di Star Wars sentirete sicuramente risonare la Forza.