Twitch, streamer batte il record di durata di una trasmissione live

Lo streamer gallese Reecesy ha battuto il record di durata di una singola trasmissione live su Twitch, avendo raggiunto e superato le duecento ore di streaming continuato. Si tratta di un risultato notevole, che ha richiesto un grosso impegno da parte sua.

Il record precedente era stato fatto dallo streamer CallMeCypher in aprile con 200 ore, 18 minuti e 17 secondi di trasmissione, ma a iniziare questa strana competizione era stato lo streamer LosPollosTV, che aveva settato il recordo a 200 ore.

Ora, circa due settimane dopo il record di CallMeCypher, è arrivato Reecesy a infrangere il record con una trasmissione di 200:30:28, per più di otto giorni di streaming.

Non è la prima volta che Reecesy fa degli streaming molto lunghi, spesso a fini caritatevoli, ma non aveva mai raggiunto una simile durata. Curiosità: il record è stato battuto mentre giocava a Valorant, uno dei titoli del momento. Non che il gioco sia importante, chiariamo, ma ogni momento fatidico ha i suoi dettagli da considerare, nevvero?

LETS GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

I've officially beaten the WORLD RECORD for the longest uninterrupted stream.. stream went down at 200:30:28 :)). Insane 8 days of streaming, legit madness

Thank you all for watching <3. Truly so thankful to my incredible community. You are the best<3 pic.twitter.com/avZ2SUZ2cD