The Elder Scrolls Online, un nuovo trailer invita a Temere il Cuore oscuro di Skyrim

Un nuovo trailer di The Elder Scrolls Online invita a Temere il Cuore oscuro di Skyrim e il male antico che riaffiora dalle profondità dell'MMO. Bethesda, infatti, ci ricorda che Greymoor e un esercito mostruoso marciano verso lo Skyrim occidentale e non si fermeranno davanti a nulla.

Servirà un eroe per fermarli: vi sentite all'altezza?

Nel nuovo capitolo di The Elder Scrolls Online, l'MMO ambientato nel medesimo universo dei celebri giochi di ruolo di Bethesda, affronterete una legione caduta e proseguirete l'avventura annuale nel Cuore oscuro di Skyrim.

Un bel modo per ingannare l'attesa che ci separa al sesto capitolo: per Pete Hines ci vorranno anni prima di sapere qualcosa di The Elder Scrolls 6.

The Elder Scrolls Online: Greymoor arriverà il 26 maggio su PC/Mac e il 9 giugno su Xbox One e PlayStation 4. Questo nuovo capitolo della saga di Elder Scrolls fa parte del Cuore oscuro di Skyrim, l'avventura annuale iniziata a marzo con il DLC Harrowstorm che proseguirà per tutto il 2020.

Lo state giocando?