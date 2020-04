Destiny 2: cheater cresciuti del 50%, soprattutto su PC

Quest'anno i cheater di Destiny 2 sono cresciuti del 50% per numero, soprattutto su PC. A riportarlo è stata Bungie stessa che ha anche spiegato come intende combattere il fenomeno, che piaga moltissimi giochi online.

L'informazione è stata diramata nell'ultimo aggiornamento This Week at Bungie, in cui il dato è stato espresso chiaramente: l'incidenza del gioco scorretto è cresciuta di circa il 50% da gennaio, in particolare nelle skill echelon di livello più alto. Contestualmente sono cresciuti i ban e le restrizioni, passate dai 656 di media a settimana a 2.133 con il lancio della Stagione dell'Intrepido.

Stando all'engineering director David Aldridge, la maggior parte dei cheater di Destiny 2 gioca su PC. Tra i cheat più usati quelli per avere munizioni infinite ed energia illimitata, i più difficili da combattere perché traggono vantaggio dalla natura stessa del modello di hosting di Destiny.

Comunque sia l'azione di Bungie per combattere i cheater sarà estensiva e passerà dai classici ban diretti, alla rimozione dei singoli cheat, arrivando fino alla ricerca di account prestati per il cheating indiretto.

Purtroppo pare che i cheater siano in aumento in moltissimi giochi online, come ad esempio in Rainbow Six Siege e Call of Duty: Warzone, quindi Bungie non è da sola in questa triste lotta contro la feccia. I cheater comportano molti problemi per i giochi online, dall'alienazione dei giocatori regolari, che dopo un po' si stancano di essere superati dai bari, all'aumento dei costi per gli sviluppatori, che devono dedicargli sempre più risorse.