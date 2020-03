Destiny 2: Stagione dell'Intrepido ora disponibile

Bungie ha annunciato che Destiny 2: La stagione dell'Intrepido è ora disponibile. Lo sarà fino al 9 giugno 2020. Tutti i giocatori di Destiny 2 possono scaricare i nuovi contenuti. Per festeggiare la lieta novella, Bungie ha condiviso un video di gameplay che ne mostra alcuni. Lo trovate in testa alla notizia.



La Stagione dell'Intrepido è un invito a giocatori vecchi e nuovi a scoprire come la storia di Destiny continua a svilupparsi e sperimentare nuove attività come i nuovi eventi pubblici Torre del Serafino, attività bunker e l'attesissimo ritorno delle acclamate Prove di Osiride.



Leggiamo le caratteristiche principali di Destiny 2: La stagione dell'Intrepido:





Difendi l'Ultima Città dalla Legione Rossa rafforzando Rasputin

Nuovi eventi pubblici Torre del Serafino e attività bunker

La Prove di Osiride ritornano ogni weekend (minimo Power level 960)

Manufatti stagionali: Upgrade per Kindjal della Mente Bellica per guadagnare modifiche riciclate stagionali

Rank up per sbloccare il set armatura stagionale: Settimo Serafino

Rank up per sbloccare il caricatore esotico per fucili automatici, Fiammiferi di Tommy