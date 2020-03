Doom Eternal per PC, i requisiti ufficiali definitivi e altri dettagli sul lancio

Id Software e Bethesda hanno aggiornato i requisiti ufficiali della versione PC di Doom Eternal , fornendo altri dettagli sul lancio, tra i quali l'avvio del precaricamento. In particolare sono state riviste le schede video della configurazione minima e ne sono state aggiunte diverse alla configurazione consigliata. Infine è stata aggiunta la configurazione per le impostazioni Ultra-Nightmare a 4K. Sostanzialmente i requisiti di sistema di Doom Eternal presi da Steam non vanno più considerati . Leggiamo: Requisiti minimi (1080p / 60 FPS / Low Quality Settings):

Parlando del lancio, Doom Eternal sarà precaricabile a partire da 48 prima dello sblocco su PC e PS4, ossia dal 18 marzo 2020. La versione Xbox One è invece precaricabile da oggi. Naturalmente la versione Google Stadia non richiede di precaricare alcun dato.



Per il resto vi ricordiamo che Doom Eternal sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020 per i sistemi indicati.