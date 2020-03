Animal Crossing: New Horizons, la prima recensione ci parla di un gioco quasi perfetto

La prima recensione di Animal Crossing: New Horizons ci parla di un gioco quasi perfetto. Al lancio mancano ancora dieci giorni, ma c'è già chi ha avuto modo di metterci le mani sopra. Per inciso stiamo parlando dei redattori della rivista giapponese Famitsu, che evidentemente con Nintendo giocano in casa, che hanno trovato il nuovo Animal Crossing per Nintendo Switch quasi perfetto.



In totale Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto un giudizio di 38/40, formato da due 10 e due 9. Come saprete Famitsu fa recensire ogni gioco da quattro redattori differenti. Il voto finale è la somma dei singoli voti.



Da notare che Animal Crossing: New Horizons ha ricevuto sì un ottimo voto, ma leggermente inferiore a quello di Animal Crossing: New Leaf, che ricevette 39/40, sfiorando il perfect score. Quest'ultimo è il capitolo della serie che ha ricevuto il giudizio più positivo dalla storica rivista.



Per il resto vi ricordiamo che Animal Crossing: New Horizons è un'esclusiva Nintendo Switch e che sarà disponibile a partire dal 20 marzo 2020.