Intel, ricavi su del 23% nel primo quarto del 2020 nonostante il coronavirus e AMD

Intel ha pubblicato dei risultati molto positivi per il primo quarto del 2020: i ricavi sono saliti del 23%, spinti dalla crescita del settore data-centrico. Anche il settore PC, però, è in forte crescita. Questo nonostante le difficoltà date dall'epidemia del coronavirus e dalla forte concorrenza di AMD.

I risultati pubblicati oggi da Intel parlano chiaro: il colosso della tecnologia è stato in grado di rintuzzare le problematiche legate alla riorganizzazione dei lavori resasi necessaria dopo la diffusione del coronavirus. Le sue attività produttive e di ricerca, infatti, hanno subito solo trascurabili rallentamenti, che hanno consentito ad Intel di registrare un notevole +23% dei ricavi anno su anno.

La crescita è guidata dal reparto data-centrico con un +34%, ma anche il settore PC è in forte crescita, con un +14%. Questo nonostante la forte concorrenza di una AMD mai così agguerrita come negli ultimi mesi.

"Il rendimento del nostro primo trimestre è una dimostrazione dell'impegno del nostro team per la salvaguardia dei dipendenti, per il supporto dei nostri partner della filiera e per la fornitura ai nostri clienti durante questo periodo di sfide inedite" - dichiara Bob Swan, CEO di Intel. "Il ruolo che gioca la tecnologia nel mondo oggi è più essenziale che mai, e la nostra opportunità di migliorare le vite delle persone e di rendere possibile il successo dei nostri clienti non è mai stato cosi importante. Guidati dai nostri valori culturali, dai vantaggi competitive e dalla solidità finanziaria, sono certo che emergeremo dalla situazione contingente come azienda ancora più forte".

Ecco in sintesi i risultati di Intel: