Rainbow Six Siege, i cheater sono il primo problema per gli sviluppatori

Per Ubisoft il primo problema da risolvere in Rainbow Six Siege è quello dei cheater, che rovinano le partite agli altri giocatori. In un post sul suo blog ufficiale, il publisher francese ha riportato di un consistente aumento di segnalazioni per cheating nel gioco, descrivendo quelli più diffusi e fastidiosi.

Leggiamo quali saranno i provvedimenti presi da Ubisoft per provare a fermare la piaga dei giocatori disonesti di Rainbow Six Siege:

Recentemente abbiamo notato un aumento delle segnalazioni di utilizzo di trucchi da parte dei giocatori. Ribadiamo ancora una volta che l'utilizzo di trucchi nel gioco non è tollerato e stiamo lavorando a varie strategie per risolvere il problema e preservare la correttezza competitiva di Rainbow Six Siege. Di seguito, vi elenchiamo alcune strategie che intendiamo implementare a breve termine.

BLOCCO DELLA LOBBY

Descrizione: Abbiamo riscontrato un aumento di giocatori che causano il blocco della lobby per sfruttare la situazione a proprio vantaggio. Stiamo per implementare un aggiornamento che ci consentirà di monitorare meglio e tenere sotto controllo tali giocatori.

Obiettivo: L'aggiornamento ci consentirà di raccogliere i punti dati necessari per individuare i giocatori che causano il blocco della lobby. Negli aggiornamenti futuri, utilizzeremo questi dati per individuare ed espellere automaticamente tali giocatori.

Stato: In corso.

AGGIORNAMENTI DATI AUTOMATICI VERSO BATTLEYE

Descrizione: A causa dell'aumento delle segnalazioni di gioco scorretto, stiamo rinforzando il collegamento tra R6 e BattlEye.

Obiettivo: Rafforzare la nostra collaborazione con BattlEye implementando processi automatici e solidificando la condivisione di dati per abbreviare il loop di feedback sui giocatori bannati.

Stato: In corso.

AUMENTO REQUISITI PER MODALITÀ CLASSIFICATA E GRADO CAMPIONE

Descrizione: Aumento dei requisiti per la modalità Classificata e il grado Campione.

Obiettivo: Ostacolare ulteriormente l'accesso alla modalità Classificata e al grado Campione agli account illegittimi, per meglio preservare l'ambiente competitivo e la correttezza della classifica dei Campioni.

Stato: (Tempistiche: A5S2) Forniremo maggiori dettagli sui nuovi requisiti con l'approssimarsi della stagione 2

LIVELLO XP MASSIMO GIORNALIERO IN PVE

Descrizione: Limitare l'accumulo di livelli giornalieri in PvE come tattica preventiva per rendere i requisiti per la modalità Classificata meno accessibili agli account illegittimi.

Obiettivo: Il nostro obiettivo è rendere la modalità Classificata meno accessibile ai bot e agli account illegittimi limitando l'XP giornaliera ottenibile in PvE. Ciò renderà più facile per noi individuare i bot e gli account illegittimi prima che riescano ad accedere alla modalità Classificata.

Stato: Stiamo lavorando per implementare la soluzione il prima possibile.

Rainbow Six Siege non è l'unico titolo piagato dai cheater. Recentemente il problema è emerso anche su Call of Duty: Warzone e Destiny 2.