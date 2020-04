XCOM 2 è giocabile liberamente fino al 30 aprile

2K Games ha annunciato che XCOM 2 è giocabile gratuitamente fino al 30 aprile. Ciò significa che potete scaricarlo e giocarci quanto volete. Allo scadere della data indicata il gioco tornerà a pagamento. Se vorrete proseguire da dove siete arrivati, potrete acquistarlo a un prezzo scontatissimo: 12,49€ contro le 49,99 del prezzo base per la versione standard, oppure 16,24€ contro le 64,99€ del prezzo base per la versione Digital Deluxe, che include anche il Reinforcement Pack.

Attenzione, perché l'espansione War of the Chosen non è inclusa nell'offerta. Comunque sia tutta la serie è in sconto e, vista la qualità del titolo, vale decisamente la pena investirci sopra. Probabilmente si tratta di un'iniziativa di accompagnamento del lancio di XCOM: Chimera Squad, spin-off del secondo capitolo appena lanciato, di cui potete leggere la nostra recensione.

Leggiamo la descrizione ufficiale di XCOM 2:

XCOM 2 è il seguito di XCOM: Enemy Unknown, lo strategico del 2012 vincitore del titolo di gioco dell'anno.

La Terra è cambiata. Sono passati vent'anni da quando i leader mondiali hanno firmato una resa senza condizioni con le forze aliene. Gli XCOM, l'ultima linea di difesa del pianeta, sono stati decimati e dispersi. Ora, in XCOM 2, gli alieni governano il pianeta e costruiscono scintillanti agglomerati urbani che promettono un futuro radioso alla nostra specie... peccato che nascondano un sinistro piano e riservino una brutale repressione a chi si oppone al nuovo ordine.

Solo chi vive ai margini della società assapora un barlume di libertà. È qui che una forza si assembla nuovamente per difendere l'umanità. In costante fuga, le truppe XCOM disperse devono trovare un modo per far risorgere la Resistenza globale, spazzando via gli alieni una volta per tutte.

XCOM 2 su Steam