Vodafone Happy Friday, premi e regali di venerdì 24 aprile 2020

Torna l'appuntamento settimanale con il Vodafone Happy Friday: si tratta del premio fedeltà dell'operatore storico italiano Vodafone, che di tanto in tanto regala premi ai clienti più affezionati. Arriva dunque il momento di vedere i regali previsti per oggi, venerdì 24 aprile 2020.

Oggi 24 aprile 2020 potrete ottenere con Vodafone Happy Friday due premi in evidenza: si tratta di sconti per Lavazza e Cheerz. Il primo permette di ottenere fino a 80 capsule di caffè in regalo acquistando 4 confezioni da 36 capsule Lavazza a Modo Mio; il cliente può riscattare il codice sulla pagina dedicata, entro il prossimo 3 maggio 2020. In questo modo avrà diritto a ricevere cinque confezioni a scelta tra i formati da 12 e 16 capsule in omaggio, sull'acquisto di almeno quattro confezioni di 36 capsule Lavazza a Modo Mio. La spedizione è gratuita e l'offerta chiaramente non è cumulabile con altre promozioni attive.

Il regalo di Vodafone Happy Friday realizzato in collaborazione con Cheerz permette invece di ottenere 25 stampe gratis. Anche in questo caso bisognerà recarsi sul sito web ufficiale della società utilizzando il codice fornito da Vodafone Italia, il tutto entro il 31 maggio 2020.

Per ottenere i codici promozionali di Vodafone Happy (uno a scelta tra i due) basterà effettuare l'accesso alla propria app MyVodafone entro le 23:59 di oggi 24 aprile 2020 e selezionare la propria opzione. Il materiale verrà successivamente inviato via mail nel più breve tempo possibile.