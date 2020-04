Vodafone Happy Friday, due mesi gratis di Dplay Plus oggi 17 aprile 2020

Oggi, venerdì 17 aprile 2020, torna l'appuntamento imprescindibile con il Vodafone Happy Friday: è il programma fedeltà dell'operatore storico italiano rosso, con tanti premi e regali gratis da riscattare di settimana in settimana. Vediamo dunque le iniziative attualmente in corso.

Vodafone Happy Friday regala questa volta due mesi di Dplay Plus gratis, poi successivamente uno sconto per l'abbonamento annuale. Per chi non lo sapesse, Dplay Plus è una piattaforma di streaming online, l'ideale per guardare le vostre serie TV e film preferiti; date un'occhiata al sito ufficiale di Dplay Plus, eventualmente, dato che gratis non si butta sicuramente via nulla.

Per riscattare il regalo da Vodafone Happy Friday vi basterà effettuare l'accesso sulla vostra app My Vodafone entro le 23:59 di oggi venerdì 17 aprile 2020, poi recarvi nella sezione Happy Friday e sbloccare il premio. Nel dettaglio, ogni cliente iscritto al programma fedeltà riceverà un coupon, che potrà poi utilizzare entro il 30 aprile 2020 successivo sul sito di Dplay; avrà così diritto a 60 giorni (due mesi) di servizio gratuito, poi potrà pagare 2,99 euro al mese per un anno. Terminato l'anno in sconto, il prezzo mensile tornerà a 3,99 euro mensili.

"Dplay è un servizio pay tv gratuito di video on demand di Discovery che presenta il meglio dei contenuti dei canali televisivi Real Time, DMAX, Nove, HGTV, Food Network, Motor Trend, Giallo, K2 e Frisbee oltre agli esclusivi Dplay Original".

