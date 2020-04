eSerie A TIM: Simeone, Salcedo, Kulusevski e Vieira si sfidano domani su FIFA 20

La eSerie A TIM non si ferma: i calciatori Giovanni Simeone, Eddie Salcedo, Dejan Kulusevski e Ronaldo Vieira si sfidano domani su FIFA 20 nel Waiting for eSerie A TIM - TIMVISION Players Challenge powered by PS4.

Nell'attesa che la eSerie A Tim possa ufficialmente prendere il via, Lega Serie A e TIMVision hanno organizzato un torneo dimostrativo chiamato Waiting for eSerie A TIM - TIMVISION Players Challenge powered by PS4. Sabato 18 aprile 2020 a partire dalle 16:00 quattro calciatori si sfideranno a FIFA 20 per scoprire chi è il più forte.

Le squadre della Serie A TIM partecipanti saranno rappresentate da propri calciatori: il Cagliari schiererà Giovanni Simeone, l'Hellas Verona Eddie Salcedo, il Parma Dejan Kulusevski e la Sampdoria Ronaldo Vieira.

Una volta scoperto il campione, Pol Lirola della Fiorentina, metterà in palio il titolo vinto la scorsa settimana sfidando il vincitore della seconda edizione del "Waiting for eSerie A TIM | TIMVISION Players Challenge | powered by PS4" in una finalissima a fine torneo.

Il torneo sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube della eSerie A TIM e in contemporanea anche su TIMVision, con una diretta non-stop a partire dalle 16.00. I commenti sono affidati alle voci di Pierluigi Pardo e di Ivan Grieco.