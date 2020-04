FIFA 20: Lega Serie A presenta il torneo "Waiting for eSerie A TIM" su PS4 con quattro noti calciatori

FIFA 20 è il campo virtuale scelto da Lega Serie A e TIM Vision per l'iniziativa ufficiale "Waiting for eSerie A TIM", ovvero un campionato eSport tra vere stelle del calcio che militano nella Serie A, in attesa di capire come funzionerà la riapertura del Campionato regolare.

Come dice il nome stesso del torneo, si tratta peraltro di un preludio al lancio del vero e proprio campionato ufficiale di eSport sulla eSerie A TIM, organizzato sfruttando anche il momento di blocco degli appuntamenti calcistici ufficiali coinvolgendo vari calciatori in vista del Campionato, il tutto su PS4 e utilizzando FIFA 20 di EA Sports.

Direttamente dalle rispettive postazioni in quarantena, il primo appuntamento di Waiting for eSerie A TIM è fissato per sabato 11 aprile alle ore 16:00 e vedrà svolgersi un quadrangolare fra Fiorentina, Cagliari, Sampdoria e Spal. Per le squadre, giocheranno rispettivamente il difensore Pol Lirola, il pari ruolo Fabio Pisacane, il centrocampista Jakub Jankto e l'attaccante Andrea Petagna.

Il quadrangolare sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube della eSerie A TIM e su TIMVISION, con una diretta non-stop a partire dalle 16.00. I commenti sono affidati alle voci di Pierluigi Pardo e di Ivan Grieco.

Le 10 partite saranno accompagnate anche dalle immagini delle facecam dei campioni per vivere in diretta le loro emozioni.

Dopo la tappa dell'11 aprile, il prossimo appuntamento con "Waiting for eSerie A TIM - TIMVISION Players Challenge powered by PS4" è fissato per sabato 18 aprile, alle ore 16.00, con altri calciatori della Serie A TIM pronti a sfidarsi per conquistare la vittoria.

Tra le altre iniziative organizzate da EA su FIFA 20 in questo periodo ricordiamo anche la Stay and Play Cup con Roma, Chelsea e Real Madrid dal 15 al 19 aprile e il FIFA 20 PS4 Club Scouting Challenge.