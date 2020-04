Nintendo Switch: non usate l'alcol per disinfettare console e Joy-Con, dice Nintendo

Nel corso della pandemia legata al coronavirus è aumentato esponenzialmente il numero di consumatori che ha chiesto direttamente a Nintendo se sia possibile o meno disinfettare Nintendo Switch e Joy-Con utilizzando alcol. La risposta ufficiale è un sonoro ed inevitabile no.

Nintendo è stata molto chiara sulla questione, pubblicando una risposta ufficiale anche tramite il canale Twitter ufficiale della compagnia: è opportuno che i giocatori evitino di utilizzare l'alcol come disinfettante sia per la console Nintendo Switch che per i controller Joy-Con. A causa della sostanza, infatti, i colori dell'una e degli altri potrebbero sbiadirsi, inoltre potrebbe più in generale danneggiare i prodotti in questione.

Come fare per pulire Nintendo Switch e Joy-Con, dunque? Nintendo suggerisce di ripiegare su un panno morbido e asciutto. Forse ciò non basterà a tranquillizzare gli acquirenti, preoccupati più dal Covid-19 che dalla presenza della polvere, ma è pur sempre qualcosa. Tra gli ultimi giochi di rilievo pubblicati su Nintendo Switch nelle ultime settimane annotiamo chiaramente Animal Crossing: New Horizons, la cui recensione è ora disponibile sulle nostre pagine.