Pokémon Spada e Scudo, evento di Pasqua con Baby Pokémon nelle Terre Selvagge

Pokémon Spada e Scudo è protagonista di un evento di Pasqua speciale, che consente di prendere parte a nuovi raid che hanno per protagonisti diversi Baby Pokémon, che dunque si troveranno con maggiore frequenza in questo periodo in giro per le Terre Selvagge.

Nel corso dell'evento di Pasqua di Pokémon Spada e Scudo, che è iniziato in queste ore e andrà avanti fino al 16 aprile 2020, ci sarà dunque una possibilità incrementata di incontro di Baby Pokémon all'interno delle aree riservate ai raid, in particolare nelle Terre Selvagge.

Questo ovviamente oltre alla possibilità di incontrare altre creature, ma le percentuali di frequenza sull'apparizione dei piccoli Pokémon saranno incrementate. L'evento speciale di Pasqua consente dunque non solo di ottenere boost di EV e bonus vari, ma anche di incrementare il proprio Pokédex con queste versioni particolarmente ricercate dei mostriciattoli tascabili, il cui tasso di tenerezza è ovviamente amplificato dall'aspetto "baby".

Gli eventi all'interno di Pokémon Spada e Scudo sono poi destinati a proseguire nel corso dell'anno, arrivando anche nei pressi dell'uscita delle due espansioni previste tra giugno e autunno.

Di recente, The Pokémon Company ha preso piuttosto sul serio il problema dei cheater per i combattimenti online, minacciando con il ban permanente chi si disconnette dalle battaglie, mentre tempo fa abbiamo visto le nuove mosse Gigamax in video per il Pass Espansione di Pokémon Spada e Scudo.