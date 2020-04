Avengers: Endgame, una scena tagliata devastante torna al centro dell'attenzione

Avengers: Endgame è uscito ormai da un pezzo ma continua ad essere un argomento di discussione tra molti appassionati, ancora di più ora che i vari contenuti della versione completa ed estesa possono essere visti dagli utenti attraverso Disney+, come questa devastante scena tagliata che è stata riscoperta di recente.

Prima di tutto, si tratta di spoiler , dunque se non avete visto il film evitate di leggere quanto segue.

Non si tratta, in verità, di una novità assoluta, visto che la presenza di questa scena era stata già riportata in precedenza, ma in questo caso risulta visibile in maniera più chiara rispetto ai leak iniziali e può finalmente essere apprezzata da una grande quantità di persone attraverso la distribuzione su Disney+.

Tra le scene tagliate e riproposte all'interno dell'edizione estesa troviamo una morte diversa per la Vedova Nera, con Natasha Romanoff che anche in questo caso sacrifica la propria vita per ottenere la gemma dell'anima, ma all'interno di una scena diversa.

In questo caso, Black Widow si lancia in una disperata battaglia contro le forze di Thanos su Vormir, cosa che non avviene nella versione definitiva della scena inserita nel film. In quest'ultimo, Natasha lotta con Hawkeye per effettuare il sacrificio necessario ad ottenere la gemma, mentre nella scena cancellata si sacrifica anche per salvare il compagno, direttamente minacciato da Thanos in quello stesso momento.

La discussione è riemersa proprio in questa settimana su Twitter, incentrandosi oltre che sull'impatto emotivo della scena anche sulle implicazioni particolari delle due diverse interpretazioni: in quella tagliata il sacrificio di Black Widow è totale ma non viene condiviso, in un certo senso, da Hawkeye, che invece nella versione definitiva è come se partecipasse al gesto dovendo sacrificare, in un certo senso, anche la sua volontà di salvare la compagna.

Altri elementi sono continuati ad emergere di recente su Avengers: Endgame, come la possibilità che Nick Fury sarebbe dovuto morire nel film, o la teoria secondo cui Hulk avrebbe rigenerato le Gemme dell'Infinito.