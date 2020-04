Ho Mobile, nuova offerta ho. 100 Giga solo dati in arrivo?

Ho Mobile ha modificato molto raramente le proprie offerte presenti sul mercato, ma qualcosa si starebbe muovendo secondo le segnalazioni raccolte dalla redazione di mondomobileweb. A quanto pare, presto verrà proposta ai clienti l'offerta ho. 100 Giga, mai vista prima: scopriamo i dettagli per ora disponibili.

ho 100 Giga di Ho Mobile sarà una nuova offerta pensata per i clienti interessanti solo al traffico dati: tra i contenuti vanterà 100 GIGA di internet mensili in 2G, 3G e 4G, ad un prezzo di abbonamento mensile di 14,99 euro; tuttavia, Ho Mobile sarebbe pronto ad offrire un costo ridotto di 12,99 euro per le attivazioni che avverranno tra il 19 aprile 2020 e il 15 maggio 2020 successivi (si attendono conferme ovviamente).

Ancora, per quanto riguarda i costi vanno annotati i 9 euro per l'attivazione e i 99 centesimi per la nuova SIM Ho Mobile (totale di 9,99 euro). Altra condizione molto importante: ho 100 Giga sarà disponibile solo per l'attivazione di nuovi numeri, ed è probabile che verrà introdotto un limite di velocità in 4G di 30Mbps o 60Mbps in download (come già per tutte le altre offerte Ho Mobile ora disponibili). Comunque vi terremo aggiornati, dunque restate sulle nostre pagine.