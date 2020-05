Fortnite, sito web promette skin gratis e truffa i giocatori

Da quando Fortnite è diventato uno dei videogiochi più noti del pianeta Terra, le truffe sono diventate a loro volta l'ordine del giorno. I malintenzionati hanno creato da zero veri e propri siti web, alcuni credibili e dettagliati. Oggi dobbiamo avvisarvi, perché da giorni è cominciato l'ennesimo tentativo di raggiro, che potrebbe colpire soprattutto (ma non solo) i più piccoli.

C'è insomma un nuovo sito web che promette skin gratis su Fortnite Capitolo 2, e poi truffa i giocatori. Si tratta di Oglab.vip, anche se poi a schermo si presenta immediatamente con il più credibile Fortnite Skin Generator. "Scegli la tua skin e procedi": come primo passaggio difatti bisogna selezionare il costume di proprio gradimento, all'interno di una lista che annovera i cosmetici più rari e amati dai giocatori. Alcuni davvero impossibili da avere, tra l'altro, perché facevano parte dei vecchi Pass Battaglia a pagamento. In questa notizia abbiamo preferito non riportare link diretti al portale, ma potete comunque fare riferimento al campo Fonte per l'articolo originale.

Una volta scelta la Skin, questo sito malevolo chiede il nome utente e poi la piattaforma di gioco, fino ad avviare la procedura che starebbe aggiungendo la skin all'account del giocatore (cosa impossibile con il solo nome utente, ma tant'è). E qui comincia la truffa, perché un video di YouTube molto grossolano cerca di convincere i giocatori ad installare certe app sul proprio smartphone, oltre all'aprirsi di vari altri messaggi pubblicitari.

Tutto ciò, lo ripetiamo, è un gigantesco tentativo di truffa, e di furto dei propri dati personali, se malauguratamente doveste completare l'operazione. Non fidatevi di questo sito web, né di qualsiasi altro: nessuno può regalare Skin su Fortnite gratis, fatta eccezione per gli sviluppatori di Epic Games. Ciò chiaramente potrebbe cambiare, magari proprio con il lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, ma per il momento (e sempre) fate molta, molta attenzione.