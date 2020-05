The Witcher 3, Triss Merigold nel cosplay estremamente sensuale di sayathefox

Il fine settimana finalmente è arrivato: quale occasione migliore per rilassarsi seduti sul divano, sfogliando i nostri brillanti articoli fino a trovare questo fantastico cosplay dedicato alla bellissima Triss Merigold di The Witcher 3? Siamo sicuri di aver attirato la vostra attenzione; se così non è, abbiate almeno la decenza di fingere e di reggere il gioco.

Ma mettiamo momentaneamente da parte le burle: la cospalyer sayathefox ha deciso di impersonare proprio Triss Merigold nel suo nuovo costume, e i risultati sono notevoli, quindi vogliamo riportarvi l'intero lavoro. Sayathefox ha fotografato solo la parte superiore del cosplay, che rende però bene l'idea circa la sua volontà di reinterpretare quello che è probabilmente uno dei personaggi più amati di The Witcher 3. L'accoglienza su Instagram è stata decisamente positiva: attualmente è a quota 21.000 like.

Una tripletta perfetta, dopo il cosplay di Yennefer della scorsa settimana, e poi dopo quello di Ciri. Voi cosa ne pensate di questo cosplay molto sensuale di Triss Merigold? Preferite quelli delle altre fanciulle di The Witcher 3? Eccovi un'immagine, così da poter giudicare.

A proposito di fanciulle, proprio Ciri potrebbe essere la protagonista del prossimo videogioco del franchise, lo sapevate?