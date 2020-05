Trony, volantino Sconti Spaziali: nuove offerte su televisori e smartphone

Trony ha lanciato un nuovo volantino valido esclusivamente online, Sconti Spaziali, con offerte su televisori, smartphone e altre tipologie di prodotti valide dal 16 al 22 maggio.

Dalla pagina della promozione è possibile visionare gli sconti disponibili su di un'ampia gamma di apparecchi, ad esempio un LG 60UM7100PLB, Smart TV LED 4K da 60 pollici, che è possibile acquistare per 499 euro anziché 649.

Ci sono poi un Philips 58PUS6504, Smart TV LED 4K da 58 pollici, disponibile a 380 euro anziché 549; un Samsung QE55Q60TAUXZT, Smart TV QLED 4K da 55 pollici, a 920 euro anziché 1.169; o ancora un Sony KD55XG8196BAEP, Smart TV LED 4K da 55 pollici, a 560 euro anziché 799.

Per quanto riguarda gli smartphone, ci si può portare a casa un Samsung Galaxy S10+ a 699 euro anziché 799, un Samsung Galaxy S20 a 969 euro anziché 1.029, oppure un Samsung Galaxy S20+ a 1.089 euro anziché 1.129, risparmiando qualcosa rispetto ai prezzi del listino ufficiale.

A tal proposito rientrano nella promo anche i terminali Apple, nello specifico iPhone 11 da 64 GB a 819 euro anziché 839 e iPhone 11 Pro da 64 GB a 1.139 euro anziché 1.189.

