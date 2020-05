Playstation Now: novità e miglioramenti in vista della next-gen

Mancano ormai solamente pochi mesi al lancio di Playstation 5. Sony ha già svelto alcune caratteristiche della console di nuova generazione, ma ci sono ovviamente ancora tanti aspetti poco chiari sul suo futuro. L'hardware nascosto sotto la scocca sarà indubbiamente di qualità e come abbiamo potuto apprezzare , anche il nuovo controller sembrerebbe portare aria fresca tra le mani sudate dei videogiocatori. Oggi però vogliamo parlarvi di Playstation Now , un servizio già disponibile su Playstation 4 e computer, che però potrebbe essere stravolto in vista della nuova generazione di console. Cosa dovrebbe quindi fare Sony per migliorare Playstation Now e renderlo così un concorrente perfetto per Stadia, xCloud e GeForce Now?

Sono in molti infatti che non possiedono una console o un PC da gaming, ma hanno la stessa voglia di giocare, dovendosi però accontentare dei titoli offerti magari da uno smartphone. Tutte queste persone vedranno in un servizio cloud un ottimo compromesso per le loro esigenze e probabilmente abbracceranno questa tecnologia senza troppi problemi già nei prossimi mesi. D'altronde, come specificato poco fa, non ci saranno mica solo degli idioti tra i ranghi di Sony, Microsoft, Nvidia e Google. Se su quest'ultima rimane ancora qualche dubbio viste i risultati piuttosto deludenti ottenuti da Stadia, per le altre possiamo dire con certezza di poterci fidare per quanto riguarda il mercato videoludico e delle loro scelte per portare avanti questo medium.

L'arrivo dei numerosi servizi di cloud gaming non può che confermare la fiducia riposta dalle aziende del settore nei confronti di questa tecnologia. Seppure restiamo fermamente convinti, che non riusciranno a sostituire completamente le classiche piattaforme di gioco, siamo altrettanto fiduciosi che possano accompagnarle in un futuro non troppo distante. Da una parte rimarranno sempre i giocatori fedeli al proprio hardware, dall'altra ci saranno invece tanti nuovi potenziali clienti, che vorranno provare la tecnologia del cloud gaming, superando così la fastidiosa barriera d'ingresso, rappresentata dall'acquisto di una macchina da gioco.

Per chi non lo sapesse, Playstation Now rientra proprio tra questi servizi di cloud gaming menzionati nel paragrafo precedente. Con un abbonamento mensile o annuale, avrete accesso ad una libreria di circa 650 giochi PS2, PS3 e PS4. I titoli possono essere riprodotti sia in streaming (su Playstation 4, PC e Mac), oppure per quanto riguarda i soli titoli PS4, è possibile scaricarli direttamente sulla console e giocarli sfruttando al massimo la potenza della nostra macchina da gioco. Spesso è stato descritto come un "Netflix dei videogiochi" e di fatto l'analogia è sicuramente del tutto azzeccata. Playstation Now permette quindi di ottenere una vasta libreria di giochi più o meno recenti, con un prezzo relativamente basso di 10€ al mese . Un'offerta decisamente allettante, magari non per tutti, ma sicuramente per una buona fetta del mercato. E' un servizio perfetto che non può essere migliorato? Certo che no. Infatti nel resto dell'articolo andremo ad analizzare tre aspetti fondamentali, che dovrebbero essere migliorati in vista di un possibile rilancio del servizio con l'arrivo della next-gen.

Il catalogo dei giochi

Sony su Playstation Now offre circa 650 titoli, tra i quali circa 450 di essi sono usciti inizialmente su PS3, una ventina su PS2 ed i restanti sono giochi più recenti rilasciati su PS4. Ma perché non includere anche dei giochi PS1? Molti utenti potrebbero essere interessati a rigiocare, chi per nostalgia, chi per curiosità, i vecchi titoli della prima Playstation. Certo, Sony ci ha già provato con la console Playstation Classic, ma lo scarso interesse dimostrato nei confronti dei giocatori, non era certamente legato ai titoli PS1, bensì a tutt'altre criticità. Uno dei più grandi punti di forza di Sony è sempre stata la sua libreria di giochi. Immaginate l'azienda che dice ai giocatori: "Potrete giocare ai vecchi Final Fantasy, Mega Man, Tony Hawk, Crash Bandicoot, Metal Gear Solid, Gran Turismo su Playstation Now." E' sicuramente un valore aggiunto agli occhi del cliente, che potrebbe essere implementato a costo praticamente nullo da parte di Sony.

Passiamo quindi ad un punto più critico: le esclusive PS5. Sappiamo che Microsoft offre tutte le loro esclusive al lancio sul servizio concorrente chiamato Xbox Game Pass. Un possessore di Xbox One può quindi giocare all'ultimo Halo, Gears o Forza Motorsport (giusto per citare i soliti sospetti), semplicemente pagando 10€ al mese per sottoscriversi al Game Pass. Dall'altra parte, Sony fa pagare 70€ al day one per ogni singola esclusiva rilasciata. E' chiaro quindi come le due aziende abbiano intrapreso un modello di business differente, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

Negli ultimi mesi infatti, Sony ha iniziato ad aggiungere sempre più titoli di spessore sul Playstation Now. Stiamo parlando di giochi come Horizon Zero Dawn, Spider-Man, Control ed altri videogiochi di qualità indiscutibile. Potrebbe essere un primo segnale del cambiamento di rotta? Con l'arrivo di Playstation 5, l'azienda nipponica potrebbe decidere quantomeno di inserire su Playstation Now i titoli esclusivi a distanza di qualche mese dal lancio. Per esempio, se God Of War 2 dovesse uscire su PS5 ad aprile 2021 con il classico prezzo di lancio, verrebbe poi reso disponibile a fine anno su Playstation Now per tutti gli abbonati.