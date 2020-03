Doom Eternal, la versione Stadia non girerà a 4K reali, nonostante le promesse

Doom Eternal non girerà a 4K reali su Google Stadia, nonostante le promesse fatte in fase di annuncio. Il titolo di Id Software è uno di quelli con cui è stata presentata la piattaforma e teoricamente avrebbe dovuto essere il maggiore testimone delle sue potenzialità. Invece la risoluzione di rendering effettiva del gioco sugli schermi a 4K sarà di 1800p a 6ofps, con un sistema di upscaling che porterà l'immagine a 2160p.



Ovviamente non si tratta di una grossissima differenza (3200 x 1800 invece di 3840 x 2160) e Doom Eternal sarà comunque meraviglioso anche su Stadia. Nonostante ciò è chiaro che le continue notizie negative sulla piattaforma di Google non le facciano bene, in particolare notizie che vanno a intaccare i pochi punti fermi che sono stati dati in fase di presentazione, come appunto i 4K e la qualità massima di Doom Eternal.



Per inciso: il titolo di id è stato uno di quelli con cui è stata presentata Google Stadia a maggio dello scorso anno. Sul palco della GDC 2019 salì addirittura Marty Stratton, il co-director del gioco, per affermare che la versione Stadia avrebbe raggiunto i "true 4K".



Per saperne di più sul gioco, leggete il nostro provato di Doom Eternal. Giusto ieri sono stati svelati i requisiti di sistema definitivi del gioco, tanto per capire che PC vi serve per farlo andare al massimo.



[Errata corrige]

Avevamo segnalato che le versioni PS4 Pro e Xbox One X avrebbero girato a 4K reali, in realtà non sarà così. La versione PS4 Pro avrà una risoluzione di rendering di 1440p, mentre quella Xbox One X di 1800p. Entrambe faranno l'upscaling a 2160p.