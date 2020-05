Minecraft va ancora fortissimo: oltre 200 milioni di copie vendute, 126 milioni di utenti attivi al mese

Minecraft dimostra di andare ancora fortissimo a 11 anni di distanza dalla sua uscita originale, avendo superato di recente i 200 milioni di copie vendute, con oltre 126 milioni di utenti attivi mensili, confermandosi dunque uno dei giochi più venduti e più giocati nella storia.

In base ai dati rilevati da Mojang e Microsoft, sembra che Minecraft abbia peraltro visto un ulteriore incremento di utilizzo in questo periodo di pandemia e lockdown, con un 25% in più di nuovi giocatori e un 40% di aumento di sessioni di gioco multiplayer nel corso dell'ultimo mese.

Se si considera che Minecraft aveva raggiunto i 100 milioni di copie vendute nel 2016 e 176 milioni esattamente un anno fa, che lo rendevano già il videogioco più venduto di sempre, è facile notare come il successo non accenni a diminuire, con il gioco Mojang che incredibilmente aumenta invece le vendite di anno in anno, con una media impressionante di 25 milioni di copie vendute ogni anno dal 2016 ad oggi.

C'è da dire che Minecraft continua anche a dominare le statistiche di YouTube come gioco più trasmesso sulla piattaforma video, collezionando decine di miliardi di visualizzazione nel corso del 2019. Alla luce dei risultati raggiunti, la clamorosa acquisizione di Mojang da parte di Microsoft, raggiunta con un esborso record di 2,5 miliardi di dollari, si è rivelata comunque una mossa lungimirante, considerando che circa 150 milioni di vendite sono arrivate dopo tale manovra, senza considerare gli introiti aggiuntivi derivanti da merchandising, royalties su progetti secondari e micro-transazioni nel marketplace.

Mojang, come abbiamo visto, ha da parte sua salutato gli undici anni di Minecraft presentando suo cambio di nome e logo e annunciando anche alcuni nuovi progetti in corso.