NBA 2K20 in super sconto anche su Nintendo Switch

NBA 2K20 è disponibile con un forte sconto anche in versione Nintendo Switch, la cosa forse si era un po' persa nell'aggiornamento generale dei contenuti digitali del Nintendo eShop, dunque lo segnaliamo visto che il prezzo risulta veramente appetibile.

NBA 2K20 può essere acquistato a 2,99 euro sull'eShop di Nintendo Switch, uno sconto del 95% rispetto al prezzo originale, all'interno della promozione che ha scontato il gioco anche sulle altre piattaforme, come abbiamo riportato qualche giorno fa parlando dello sconto clamoroso per il titolo 2K Games.

La promozione su Nintendo Switch è valida fino al 27 maggio 2020 e potete procedere con l'acquisto e il download del gioco dirigendovi direttamente sulla sua pagina ufficiale del Nintendo eShop.

Il nuovo titolo di basket da parte di 2K Sports è stato lanciato lo scorso settembre e come al solito si è posto come la miglior simulazione attualmente disponibile sullo sport in questione, dotata di una modalità carriera avvincente e dal taglio cinematografico, nonché da un ottimo comparto tecnico.

Il gioco, tuttavia, ha anche degli aspetti più oscuri: ci sono state numerose polemiche relative alle microtransazioni di NBA 2K20, che hanno portato all'inevitabile review bombing su Steam.