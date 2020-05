GameStopZing riapre in tutta Italia: ecco come verificare se i negozi sono aperti

Passata l'emergenza, GameStopZing ha deciso di riaprire i suoi negozi in tutta Italia. La catena, però, non ha potuto mettere in sicurezza tutti i suoi punti vendita: per questo motivo ha rinnovato la pagina grazie alla quale verificare quali negozi sono aperti. Sulla stessa pagina è possibile scoprire le regole per poter comprare senza rischi.

Con il ritorno alla normalità, tornano anche le principali attività commerciali. Tra queste non poteva mancare GameStopZing che, a fianco dell'ormai consolidato servizio di ecommerce, ha deciso di riaprire tutti i punti vendita idonei a garantire le condizioni di sicurezza ottimali. GameStop Zing ha per questo motivo aggiornato il suo sito internet, così da consentirvi di trovare più facilmente quali negozi sono aperti e le regole da seguire per poter effettuare acquisti in tranquillità.

A questo indirizzo è possibile scoprire qual è il punto vendita più vicino e, eventualmente, trovare il percorso più veloce. Sul sito ci sono anche le poche, semplici regole per poter fare acquisti in sicurezza: