The Last of Us 2 in forte sconto da GameStop riportando due giochi, vediamo la promozione

The Last of Us 2 può essere acquistato con un notevole sconto da GameStop al lancio su PS4, al prezzo speciale di 19,98 euro attraverso una nuova promozione dedicata al gioco Naughty Dog, portando in negozio due giochi usati.

Portando due giochi usati del catalogo PS4, Nintendo Switch o Xbox One è dunque possibile acquistare The Last of Us 2 al prezzo scontato di 19,98 euro, ma ci sono delle condizioni da seguire per approfittare dell'ottima offerta.

I giochi devono essere integri, nel senso di completi di disco, custodia e libretto e perfettamente funzionanti, inoltre devono essere considerati validi per la promozione ed è questo l'elemento da tenere maggiormente sotto controllo.

Per sapere se i giochi che abbiamo intenzione di sfruttare per lo sconto siano validi per la promozione in questione è possibile effettuare facilmente la verifica sul sito ufficiale di GameStop a questo indirizzo. È sufficiente seguire le istruzioni segnalate ed effettuare direttamente la ricerca sul sito per ottenere l'informazione.

Nel caso si abbiano due giochi validi, dunque, possiamo riportarli in negozio e acquistare in questo modo The Last of Us 2 a soli 19,98 euro, uno sconto notevole rispetto al prezzo standard previsto di 74,98 euro.

Da notare che la catena GameStop ha iniziato di recente una riapertura graduale dei negozi. Al momento non è ancora completa ma si suppone che entro la data di uscita del gioco, ovvero il 19 giugno 2020, le aperture possano essere maggiormente diffuse.

Per quanto riguarda The Last of Us 2, abbiamo saputo oggi che Gea Riva e Lorenzo Scattorin sono tornati a doppiare Ellie e Joel, inoltre c'è un calendario della serie di video Inside dedicati che verranno pubblicati da Sony.