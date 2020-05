FORM, la recensione

L'oggetto in questione sembra nascondere uno strano potere, che un giorno si manifesta inaspettatamente e proietta Eli in una sorta di dimensione alternativa fatta di oscurità e forme geometriche, con cui interagire inizialmente tramite l'uso di orb luminosi legati fra di loro da stringhe di varie lunghezze: percepire tali geometrie è una capacità innata del nostro personaggio, che fra un puzzle e l'altro si troverà a rivivere i propri ricordi e scoprirà che, in qualche modo, tutto è collegato.

La recensione di FORM , che arriva su PlayStation VR a quasi tre anni di distanza dall'uscita su PC , parte da alcuni interessanti presupposti narrativi. Il protagonista del gioco, dottor Devin Eli, si trova infatti in Alaska per lavorare a un misterioso esperimento nei Laboratori Mindful: lo scopo della spedizione è quello di scoprire la natura e le origini di un inquietante manufatto ritrovato fra i ghiacci, l'Obelisco.

Gameplay

FORM richiede obbligatoriamente l'uso di una coppia di controller Move, visto che in molti frangenti ci troveremo a maneggiare molteplici oggetti ai fini della risoluzione di puzzle man mano più complessi. Il nostro obiettivo nel corso dell'avventura è quello di interagire con diversi manufatti, in un ambiente praticamente chiuso e senza la necessità di spostarci, né con un sistema di teletrasporto né tantomeno in maniera libera.

Circondati da un buio pressoché costante, all'inizio dovremo individuare e afferrare delle "catene luminose" legate a ogni singolo enigma, quindi trovare il modo di applicarle alla forma geometrica che abbiamo di fronte, eventualmente ruotandola o liberandone le cavità per far sì che si apra e ci conduca verso il puzzle successivo. Proseguendo nella storia verranno tuttavia introdotti anche meccanismi differenti, che sfruttano i colori o persino i suoni per dar vita a situazioni più complesse e sfaccettate.

In diversi frangenti le meccaniche di FORM appaiono parecchio simili a quelle del recente The Room VR: A Dark Matter, vedi ad esempio le parti in cui bisogna utilizzare un dispositivo per rivelare il vero aspetto di uno schema e agire di conseguenza sui relativi interruttori. Il concept si adatta bene alla realtà virtuale sul piano della spazialità delle interazioni, e anche se la mancanza di movimento viene inevitabilmente percepita come un limite, gli enigmi si rivelano progressivamente più stimolanti e completarli restituisce un bel senso di soddisfazione, specie quando entrano in gioco alcune interessanti variazioni sul tema.

Purtroppo la durata dell'avventura è parecchio risicata, tanto che è possibile completarla nel giro di appena un'ora: davvero poco, sebbene il prezzo del gioco su PlayStation Store sia di soli 14,99 euro. A ciò bisogna inoltre aggiungere la generale mancanza di una sfida vera e propria, visto che risolvere i puzzle non richiede mai chissà quale sforzo e il grado di rigiocabilità è limitato all'eventuale scoperta di segreti nascosti.