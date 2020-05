Minecraft e oltre: Mojang cambia nome e logo, annuncia nuovi progetti

Non solo Minecraft nel futuro di Mojang, o meglio non solo il Minecraft tradizione, visto che è probabile che i nuovi progetti annunciati da Mojang Studios, il nuovo nome deciso per il team del celebre gioco Microsoft, siano comunque legati al brand in questione.

Con un nuovo post sul blog ufficiale, dunque, il team ha annunciato che il suo nuovo nome è Mojang Studios, cosa che rientra precisamente nello stile generale degli Xbox Game Studios, a questo punto. Nel giorno dell'undicesimo anniversario di Minecraft, dunque, il team autore svela il suo nuovo nome e il logo associato, ora che la compagnia si è ingrandita fino ad avere diverse sedi al lavoro su progetti differenti.

Oltre a Minecraft Dungeons e Minecraft Earth, Mojang Studios sta lavorando anche ad altri progetti, sebbene non ci siano ancora dettagli precisi al riguardo: si parla di un film, un live show (probabilmente incentrati sempre su Minecraft, anche se non è specificato) e inoltre sta anche facendo degli esperimenti su varie idee per nuovi giochi, a quanto pare.

Il nuovo logo rappresenta inoltre un notevole cambiamento nell'immagine del team: "Sebbene siamo tutti molto legati al drago/mela/candela/macchina da cucire che ha caratterizzato il nostro nome durante dieci anni, il nuovo logo è una scelta perfetta per la prossima decade", si legge nel blog. La struttura modulare del logo rappresenta il gioco, che è il concetto base delle operazioni di Mojang Studios, spiegano gli sviluppatori.

A quanto pare, gli esserini che formano il logo si chiamano Mojangs e la loro creazione viene anche illustrata nel trailer riportato qui sopra, con l'idea che possano anche in qualche modo celare dettagli sui possibili progetti futuri di Mojang Studios.

Nel frattempo è stato rilasciato Minecraft RTX Beta che applica il ray tracing al gioco, mentre rimaniamo ovviamente in attesa di Minecraft Dungeons, il nuovo gioco in arrivo il 26 maggio di cui abbiamo anche pubblicato un provato da parte di Emanuele Gregori.