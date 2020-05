Giochi in realtà virtuale, poi arriva il boomer a rovinare tutto, anche sé stesso

Vi presentiamo la triste storia di un boomer alle prese coi giochi in realtà virtuale, un costoso televisore da millemila pollici e la mancanza di quel briciolo di intelligenza necessario a comprendere la differenza tra realtà virtuale e realtà... e basta. Rovinando tutto, il pannello, il visore, ma soprattutto sé stesso.

Nonostante sia in giro da ormai diversi anni, con i visori che sono diventati progressivamente più raffinati, leggeri, ma soprattutto diffusi, non mancano gli esempi di esseri umani incapaci di distinguere la differenza tra la realtà virtuale e il mondo reale.

In questo caso il boomer (possiamo dirlo, vero? Sembra proprio un modello da manuale) non solo sta provando l'ultimo modello di visore in commercio davanti alla famiglia, ma sta anche facendo lo splendido stando in equilibrio su di una sottile trave. Estasiato dalla propria abilità ed inebriato dalle voci dei familiari che commentano stupiti le sue gesta, il buon padre di famiglia si dimentica di essere all'interno del suo soggiorno e decide di lanciarsi nel vuoto.

Esatto, mancava solo che urlasse "fletto i muscoli e sono nel vuoto" in pieno stile Rat-Man.

Un fallimento di proporzioni bibliche, solo aggravato dal fatto di essere finito contro un televisore gigantesco e di averlo incrinato irrimediabilmente. Perché non fosse stato il televisore sarebbe stata la libreria, una poltrona o un qualche parente comparso lì a caso. È proprio il salto il gesto inconsulto e assolutamente ingiustificabile.

La punizione più grande è l'essere stato esposto al pubblico ludibrio. Era solo questione di tempo e mezzo mondo avrebbe visto le gesta di questo chiaro candidato ai Darwin Awards. Peccato che i suoi geni siano già stati trasmessi ai figli che, inconsapevoli che la mela non cade molto lontana dall'albero, hanno pubblicato tutti sui social network. Per la nostra gioia.

Prima di lasciarvi al video un avvertimento: don't try this at home.