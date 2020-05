Google Pixel 4: video 4K a 60 fps disponibili, ma bisogna pagare

Il debutto del Google Pixel 4 sul mercato europeo risale allo scorso autunno, come ricorderete a suo tempo vi abbiamo anche proposto la recensione del Google Pixel 4 XL. Tuttavia da tempo gli utenti chiedevano una feature tutt'altro che secondaria: la possibilità di registrare video 4K a 60 fps.

Che ci crediate o meno, adesso è possibile: a patto di pagare. Posate i forconi, non si tratta di una tassa da parte di Google, ma di un'applicazione sviluppata da terze parti. Si chiama FiLMiC Pro, ed è stata realizzata dalla FiLMiC Inc. L'app è in grado di sfruttare il Google Pixel 4 per effettuare registrazioni in 4K e 60fps, tuttavia costa pur sempre 14,99 dollari (12,99 euro sul Google Play Store italiano), prezzo di certo non irrilevante.

Google a suo tempo scelse volontariamente di non includere la possibilità di registrare video in 4K e 60fps su Google Pixel 4: questo perché si tratterebbe di una feature richiesta da una minoranza degli utenti, e tra l'altro i file delle registrazioni avrebbero occupato moltissimo spazio nella memoria del dispositivo.

Voi paghereste ben tredici euro per un'app in grado di "sbloccare" una funzionalità dello smartphone in questione? Oppure, dopotutto, i video in 4K e 60 fps non sono così fondamentali? Mentre ci pensate, sappiate che qualcuno ha già messo a confronto la fotocamera del Google Pixel 4a e di iPhone SE 2020.