Fallout 4: New Vegas, il trailer mostra dialoghi e combattimenti di questo remake

Il nuovo trailer di Fallout 4: New Vegas mostra i dialoghi e i combattimenti di questo interessante remake di Fallout: New Vegas fatto sfruttando la potenza e le le nuove opzioni del motore grafico utilizzato in Fallout 4. In questo modo i creatori sperano di dare nuova linfa al capolavoro di Obsidian, invecchiato prematuramente soprattutto dal punto di vista tecnico.

Un gruppo di appassionati si è messo in testa di ricreare il capolavoro del 2010 di Obsidian utilizzando gli strumenti e le tecnologie messa a disposizione dal Creation Engine, il motore grafico che Bethesda ha utilizzato per sostituire lo storico Gamebryo.

Questa mod, oltre a riproporre tutti i contenuti originali, darà modo di vivere nuove avventure, di sperimentare nuovi elementi di gameplay e accedere a contenuti possibili solo grazie all'utilizzo di uno strumento più evoluto di quello che gli sviluppatori originali avevano a disposizione.

Al momento non c'è una data di lancio ufficiale di questa mod e, essendo il frutto della passione di alcuni volenterosi appassionati, non è nemmeno possibile fargliene una colpa. Il loro lavoro, oltretutto, riesce decisamente a ringiovanire l'aspetto grafico di Fallout: New Vegas, pur non riuscendo ad avere l'aspetto di un gioco recente... d'altra parte anche Fallout 4 e Fallout 76, almeno dal punto di vista tecnico, hanno sempre mostrato qualche debolezza, soprattutto nella legnosità delle animazioni.

Fallout 4: New Vegas è comunque notevole e non vediamo l'ora di poter condividere con voi futuri aggiornamenti sull'avanzamento dei lavori. Questa non è l'unica mod ispirata a New Vegas: date un'occhiata a Fallout New California, la beta 231, infatti, migliora le prestazioni e le ambientazioni del gioco.