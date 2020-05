Google Play Store, app Podcast Addict rimossa per diffusione non ufficiale di notizie COVID-19

Il Google Play Store ha adottato da circa due mesi una politica estremamente restrittiva nei confronti dell'argomento COVID-19: non possono spuntare dal nulla app che parlino del coronavirus, pena il ban immediato. Ma sta facendo discutere la vicenda di Podcast Addict, la cui applicazione è stata bannata proprio nelle ultime ore.

Podcast Addict è un'applicazione che non ha mai trattato direttamente il COVID-19, ma che chiaramente ha sfiorato anche l'argomento coronavirus occupandosi di altre questioni: e quindi è stata bannata per diffusione non ufficiale di notizie COVID-19. Purtroppo i bot di Google sono entrati in azione comunque, sospendendo l'app dal Google Play Store fino a nuovo ordine. Ricordiamo che attualmente possono rimanere sullo store digitale di Google solo app legate a centri di ricerca specializzati o ai governi nazionali: insomma quelle applicazioni che abbiano una solida base alle proprie spalle, per evitare la diffusione di fake news e simili.

Podcast Addict ha reso noto il ban tramite un tweet ufficiale, fornendo subito il link per scaricare il file APK da altre sorgenti, in modo da poter reinstallare ed aggiornare l'applicazione. Qui ovviamente non dovrete aver paura di scaricare app con malware, anzi spesso fin troppo frequenti persino sul Google Play Store. Mountain View certamente tornerà a farsi viva sulla questione, dunque vi terremo aggiornati.

Here's the notification I got this morning... pic.twitter.com/UJF20ZnaPw — Podcast Addict (@PodcastAddict) May 16, 2020