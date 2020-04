Fallout New California, la beta 231 migliora le prestazioni e le ambientazioni

Fallout New California, la mod che vuole essere il prequel di New Vegas, entra nella beta 231: un aggiornamento migliora le prestazioni e le ambientazioni del gioco.

Di New California vi avevamo già parlato: questo progetto, infatti, ha vinto anche il premio come mod dell'anno su ModDB. Si tratta del prequel amatoriale di Fallout: New Vegas costruito moddando il gioco originale per creare nuovi scenari e nuove storie.

Grazie alla beta 231, scaricabile a questo indirizzo, il team di Radian-Helix Media ha rivisto la compressione di mesh e texture in modo da evitare i blocchi casuali ed i problemi prestazionali. Inoltre, sono stati inseriti diversi nuovi contenuti, modifiche alla mappa e rivisti i sottotitoli, tutte cose in grado di rendere l'esperienza più gradevole.

La mod pesa meno di 7,5GB ed è completamente gratuita. Troverete tutte le istruzioni per scaricarla a questo indirizzo.