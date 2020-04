Mafia 1 e 2 Definitive Edition e Mafia 4, dettagli da un nuovo leak

Un nuovo leak ha svelato alcuni dettagli su Mafia 1 e 2 Definitive Edition e Mafia 4. In realtà anche su Mafia 3, segno che 2K vuole rilanciare completamente la serie. Come sempre in questi casi, trattandosi di informazioni non ufficiali, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute cautele, anche se alcune delle cose riportate sono molto specifiche e verosimili.

Stando all'utente Reddit GetTheseLeak, che ha deciso di parlare dopo l'emersione delle prime voci sulle edizioni rimasterizzate dei primi capitoli della serie, Mafia 1 e 2 prenderanno il sottotitolo "Definitive Edition" e faranno parte di una raccolta comprendente anche Mafia 3. Quest'ultimo sarà completo di tutti i DLC. Chi già possiede Mafia 3 riceverà tutti i DLC gratuitamente. Saranno un'esclusiva digitale per 1 mese mentre su PC saranno esclusivi dell'Epic Games Store per sei mesi. L'edizione fisica avrà Mafia 3 su disco e fornirà due codici per riscattare Mafia 1 e 2 in formato digitale.

Mafia 1 è il capitolo che ha ricevuto i maggiori ritocchi e dovrebbe essere graficamente in linea con Mafia 2. Mafia 2 avrà invece soltanto dei nuovi shader e delle nuove texture. Mafia 3 vedrà risolti alcuni bug e sarà migliorato leggermente graficamente (comunque è un gioco di questa generazione, quindi niente rivoluzioni). Avrà inoltre delle nuove sequenze d'intermezzo, perciò la sua patch sarà più grossa di quelle degli altri due capitoli.

I tre Mafia potranno essere acquistati separatamente per 25 dollari o tutti insieme per 55$. Chi già possiede Mafia 2 e 3 su PC (Steam) riceverà la patch di aggiornamento gratuitamente. Chi possiede Mafia 1, 2 e 3 su Steam si vedrà i giochi rimossi e otterrà in automatico la Mafia: Definitive Edition.

La raccolta sarà disponibile a settembre, ma Mafia 1: Definitive Edition lo sarà a fine ottobre. Il progetto dovrebbe essere svelato nel prossimo State of Play di Sony.

Su Mafia 4 le informazioni sono più nebulose, ma comunque interessanti: sarà un titolo PS5 e Xbox Series X. Non sarà Hangar 13 a svilupparlo ma un nuovo studio, che curerà l'intera proprietà intellettuale.

Infine, alcuni accenni sulla versione Nintendo Switch di Mafia: Definitive Edition: uscirà nel 2021, includerà solo Mafia 1 e 2. Mafia 3 è in forse perché pare che la versione per la console di Nintendo non stia venendo particolarmente bene. I primi due giochi saranno graficamente identici alle loro versioni originali.

Ultima nota: pare che 2K stia lavorando anche a un Mafia mobile, di cui però non si sa nulla.