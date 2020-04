Resident Evil 3 Remake: Dove trovare tutti i File

Come in tutti gli altri capitoli della serie, anche in Resident Evil 3 Remake troverete moltissimi file da dover recuperare durante la vostra bella camminata rilassante nelle strade di Raccoon City. Questi file sono dei documenti sostanzialmente, che ampliano e approfondiscono la lore del gioco, andando a contornare e dettagliare le cutscene ed i dialoghi presenti in game. Questi collezionabili sono presenti in quasi tutte le aree di gioco e sono posizionati a volte palesemente su dei tavoli o dei mobili, altre volte sono un po' più nascosti. Cerchiamo di capire insieme dove sono collocati.



Casa di Jill e Metropolitana I primi file li possiamo trovare all'interno dell'abitazione di Jill non appena incominciamo il gioco. Il primo è sul muro con i rapporti d'indagine( Busta aperta), un altro lo trovate sul mobile li vicino ( Note investigative), il terzo a fianco della pizza in cucina (Report di Jill)e l'ultimo sul lato destro della camera (Messaggio da un collega). Non appena arriverete nella metropolitana con Carlos invece, uscite e subito sulla panchina troverete un altro documento (Guida alla creazione di munizioni U.B.C.S.). Salite le scale ne troverete uno fra i giornali dell'edicola ( prima pagina tabloid). Continuando ad andare avanti, sempre nella zona della metro, all'ultimo piano troverete l'ultimo file di questa zona, vicino alla macchina da scrivere (Manuale da campo per le erbe U.B.C.S.).

Centro città In questa zona potrete trovare altri 6 file. Il primo lo troverete salendo le scale della farmacia (il diario del proprietario della Farmacia).Negli uffici della Metro troverete un altro file ( Manuale della Metropolitana) ed ancora uno sul tavolo dell'altro ufficio della metro, vicino al fucile a pompa ( nota di un impiegato della metro). Nello stesso edificio poco oltre, dopo un cadavere, ne troverete un altro ( Diario di allenamento).Una volta tornati fuori, vicino al punto dove troverete alcune munizioni troverete il quinto file della zona ( Messaggio di suicidio U.B.C.S.) mentre l'ultimo lo potrete ottenere poco dopo, tenendovi vicini alla parete di destra ( Nota dell'elettricista)

Sottostazione e negozio di giocattoli Nella zona della sottostazione troverete 4 documenti, il primo sul mobile nella stanza della macchina da scrivere ( Fax del capo della sottostazione). Usciti dalla stanza con il punto di salvataggio, scendete le scale ed in fondo ad esse troverete il secondo file ( Erbe Verdi, funzionano!). Vicino al segnale "Alto voltaggio" poi troverete appeso il terzo documento (Nota interna sottostazione). Successivamente, durante la riattivazione dei vari interruttori dovrete salire delle scale, in cima ad esse, per terra, troverete l'ultimo File della zona (Nota di Chad). Nel negozio di giocattoli invece ne troverete solo uno nel portagioie vicino al poster di Mr. Charlie (Le bambole Charlie).

Fogne, cantiere e ritorno alla stazione Nella fetida zona delle fogne ne potrete trovare invece 5. Prima di entrarvi dovrete attraversare un ponte di metallo ed accanto alla porta da aprire tramite la batteria troverete il primo file (Sicurezza delle fogne aumentata). Sul tavolo dell'ufficio delle fogne troverete il secondo documento (Diario della ricerca dell'assistente). Successivamente, vicino al lanciagranate otterrete il terzo documento (Fattura da Gun Shop Kendo). Una volta superati gli Hunter Gamma entrerete in una stanza con un frigorifero. Su di un tavolo lì dentro troverete il quarto file (Nota di un lavoratore delle fogne)mentre l'ultimo lo potrete collezionare una volta superata una cascatella, vicino alla polvere da sparo (Lettera d'amore).

Nel cantiere ne troverete invece solo uno, durante la fuga, nel momento che potrete salvare con la macchina da scrivere. Proprio a fianco di essa otterrete il file (Nota del rinvio della demolizione).

Una volta rientrati alla stazione, e soprattutto dopo aver ucciso lo zombie potenziato nella strada del ritorno, sul letto troverete l'unico documento della zona (Raccoon Times)

Stazione di polizia Nell'iconica stazione della polizia di Raccoon City troverete 7 file da collezionare. Il primo lo troverete vicino ad un poster in una stanza con la radio, davanti all'entrata principale (Lista delle mail). Il secondo lo troverete sulla panchina nella stanza aperta da Tyrell ( Protocollo sicurezza ID Card). Il terzo documento lo potrete prendere nell'ufficio ovest, sulla scrivania di Marvin ( Verbale di arresto). Il seguente sarà sulla scrivania a fianco della macchina da scrivere vicino alla camera oscura (Circolare interna). Il quinto file sarà su una panca delle docce del secondo piano ( Nota ad un amico). Al terzo piano, nella stanza degli armadietti, sulla lavagna troverete il sesto documento (Combinazione Armadietto terzo piano). L'ultimo file invece lo otterrete dopo un filmato nell'ufficio di Wesker (Rapporto sull'incidente alla villa)

Galleria metropolitana e piazza dell'orologio Nella galleria potrete trovare un documento nella zona di salvataggio (Info Nuove Armi U.B.C.S.) mentre l'unico documento della zona della piazza dell'orologio lo troverete subito prima di arrivarvici, sulla panca rossa vicino al fiume (Brochure).

Spencer Hospital Nell'ospedale troverete ben 9 documenti. Il primo lo otterrete cercando nel porta broshure nell'angolo vicino alla porta bloccata della reception ( Opuscolo). Il primo dei 3 diari dell'infermiera lo troverete nella sala d'attesa, poco dopo il mangianastri. ( Diario dell'infermiera, 25 Settembre), il secondo si trova nell'archivio, su uno degli scaffali ( Diario dell'infermiera, 27 Settembre) mentre l'ultimo diario lo troverete nelle stanze del personale al secondo piano ( Diario dell'infermiera, 29 Settembre). In questa stanza, vicino alla porta a fianco degli armadietti, troverete anche un altro file (Nota dall'amministrazione). Il prossimo documento lo otterrete andando alla postazione delle infermiere. Sarà adagiato sulla scrivania (Nota sul registratore vocale). Vicino al tavolo operativo della sala operatoria troverete il successivo file (Oggetti Persi) e dopo aver utilizzato il registratore vocale per avanzare oltre la porta bloccata troverete l'ottavo documento ( Invito per la cena di gala) . L'ultimo file è una mail che troverete all'interno del computer con il logo della Umbrella nell'ufficio del dottor Bard ( Email da Nathaniel Bard).

Struttura sotterranea Il primo file lo troverete nella stanza con il punto di salvataggio, dopo essere saliti con il montacarichi (Nota sull'ascensore). Una volta ottenuto il primo dei fusibili, nella stretta stanza a fianco della stanza sicura nel magazzino dei sotterranei troverete il secondo file ( Nota dell'impiegato). Nella stanza di sorveglianza interagendo con il computer otterrete anche l'ultimo documento della zona (Log attività non completato).