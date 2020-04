Perfect Dark, prende forza l'ipotesi del ritorno della serie da una vecchia indiscrezione

La serie Perfect Dark potrebbe tornare sul serio, almeno stando a un vecchio leak pieno di informazioni che si sono rivelate corrette. Ma andiamo con ordine. L'anno scorso emerse un corposo leak con informazioni relative al mondo Xbox, rivelatesi per la gran parte accurate.

Tra le altre cose Vergeben, la gola profonda del caso, aveva scritto: "Project Scarlett, l'erede di Xbox One, uscirà a fine 2020. L'anno scorso ho sentito dire che è in sviluppo un Perfect Dark per la nuova console. Non so quando il gioco sarà annunciato, ma vale la pena riportarlo."

All'epoca ci si fece poco caso, ma ora, valutando le circostanze, nonché l'accresciuto numero di voci intorno al ritorno di Perfect Dark, si è deciso di riprendere l'intero post per rivalutarlo e dargli quantomeno la patente di legittimità che gli era mancata allora. Inoltre molti lo stanno usando per rafforzare proprio le voci più recenti.

Come sempre vi invitiamo a considerare queste informazioni con le dovute cautele, perché non c'è niente di davvero confermato. Per il resto, speriamo che Microsoft annunci presto la sua line up per Xbox, dato che ormai siamo curiosissimi.