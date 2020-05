Ghost of Tsushima: quanto spazio occupa su hard disk? Dimensioni medie per la nuova esclusiva PS4

Ghost of Tsushima richiederà un certo spazio su hard disk, sebbene rispetto a quanto visto in questa generazione non si tratti proprio di una richiesta esosa, gli almeno 50GB richiesti per il download e 'installazione della nuova esclusiva PS4 da parte di Sucker Punch non passano completamente inosservati.

L'informazione deriva dalla pagina ufficiale del PlayStation Store dedicata a Ghost of Tsushima, dunque è sicuramente attendibile: tra le varie informazioni, dunque, veniamo a sapere anche che lo spazio richiesto per download e installazione su hard disk è di almeno 50GB.

Questo ovviamente salvo eventuali aggiornamenti ed espansioni successivi al lancio, in ogni caso si tratta di una richiesta piuttosto misurata se si considera il livello della produzione e della grafica mostrata anche nel recente video dello State of Play, che è stato peraltro il più visto di sempre su PS4, a quanto pare.

Se si pensa anche ad altre produzioni first party Sony per PS4, c'è The Last of Us 2 che ad esempio richiede almeno 100GB di spazio libero su hard disk, dunque qui ci troviamo a circa la metà richiesta, tanto per iniziare.

Nell'ultimo video gameplay sono state svelate diverse caratteristiche di Ghost of Tsushima, come il fatto che si può morire molto rapidamente in combattimento, considerando che nei tre anni intercorsi dal suo annuncio a oggi non si era ancora visto molto precisamente il gameplay vero e proprio del gioco. Ricordiamo che il gioco è in uscita il 17 luglio 2020.