Ghost of Tsushima: si può morire molto rapidamente in combattimento, dicono gli autori

Ghost of Tsushima sarà dotato di un sistema di combattimento in cui morire può essere un'eventualità che si verifica molto rapidamente, hanno rivelato gli autori del gioco nel corso dell'ultimo podcast ufficiale di PlayStation.

"Utilizziamo una frase specifica per descrivere il combattimento in questo gioco: 'fango, sangue e acciaio'", hanno detto il game director Nate Fox e il creative director Jason Connell a margine della presentazione dello spettacolare video di Ghost of Tsushima nell'ultimo State of Play.

"Volevamo che il combattimento desse davvero un'idea di solidità e precisione letale. Se avete mai visto un film di samurai, sapete di cosa stiamo parlando: questi uomini si tagliano l'un l'altro con un singolo fendente della loro spada."

"Al fine di catturare quel particolare spirito da film di samurai, appunto, il sistema di combattimento di Ghost of Tsushima appare diverso rispetto a quello di tanti altri giochi, perché potete morire molto rapidamente e così i vostri nemici."

"Trovare la quadra ha richiesto un po' di tempo, ma siamo molto contenti del risultato finale e pensiamo che questo tipo di approccio venga ben valorizzato sullo schermo."

La data di uscita di Ghost of Tsushima è fissata al 17 luglio, in esclusiva su PS4.